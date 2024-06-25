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Стало известно, почему затянулось оформление сделки по переходу Фернандеша в «Зенит»

Стало известно, почему затянулось оформление сделки по переходу Фернандеша в «Зенит»
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«Зенит» и «Бешикташ» завершают согласование деталей по переходу полузащитника Жедсона Фернандеша, сообщает A Bola.

По данным источника," Зенит" уже согласовал контракт Фернандешом до 2028 года с зарплатной в € 3 млн за сезон. Также, «Бенфика», за которую ранее выступал Фернандеш, получит € 9 млн за этот переход.

Отмечается, официальное оформление сделки могло состояться раньше, однако «Зенит» изменил сроки выплат и стороны возобновили переговоры по этому вопросу.

В минувшем сезоне 25-летний футболист провёл за турецкий «Бешикташ» 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. «Зенит» по итогам прошлого сезона стал чемпионом РПЛ и выиграл Кубок России.

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