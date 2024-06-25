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Спаллетти о матче с Хорватией: когда игры так решаются, всё становится более захватывающим

Спаллетти о матче с Хорватией: когда игры так решаются, всё становится более захватывающим
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о ничьей в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Хорватией (1:1). Италия избежала поражения на восьмой добавленной минуте.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
Италия
1:0 Модрич – 55'     1:1 Дзакканьи – 90+8'    

«Когда игры решаются таким образом, в конце концов всё становится более захватывающим. Никто в это больше не верил, но игроки мало рисковали и сохраняли ясность ума. Мы должны их поздравить с тем, как они отреагировали. В первом тайме мы были не в лучшей форме. Если мы делаем так мало, мы мало чего достигаем. Это поведение, при котором вы думаете о результате, не веря, что сможете его добиться. Я ожидаю большего от своих игроков. Мы допускаем слишком незначительные ошибки. Наши возможности превосходят то, что мы видели. Нам нужно делать больше», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

После трёх сыгранных туров сборная Испании набрала девять очков и возглавила группу B. Второе место заняла Италия, имея в своём активе четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Хорватии с двумя очками. Турнирную таблицу квартета B замкнула сборная Албании, набравшая лишь одно очко.

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