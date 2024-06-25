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Лука Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры

Лука Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры
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Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Сейчас не время говорить о завершении карьеры. Я хочу играть в футбол вечно, но мы знаем, что это невозможно. Настанет день, когда мне придётся объявить об уходе – на данный момент я не знаю, когда это произойдёт», – приводит слова Модрича Madrid Xtra в соцсетях.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, Лука Модрич играет за «Реал» с 2012 года. В минувшем сезоне хорватский футболист принял участие в 46 матчах за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока «сливочных» составляет € 6 млн.

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