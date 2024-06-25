Бразилия — Коста-Рика: стартовые составы команд на матч Копы-2024 (Кубок Америки)

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Сегодня, 25 июня, в Инглвуде на стадионе «Соу-Фай» пройдёт матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки, в котором сборная Бразилии встретится с Коста-Рикой. Начало – в 4:00 мск.

Стартовые составы команд на матч Бразилия — Коста-Рика.

Сборная Бразилии: Алисон Бекер, Эдер Милитао, Маркиньос, Данило, Гильмерме Арана, Бруно Гимарайнс, Рафинья, Лукас Пакета, Жоао Гомес, Родриго, Винисиус Жуниор.

Сборная Коста-Рики: Патрик Секейра, Хейланд Митчель, Хуан Варгас, Франсиско Кальво, Аксель Кирос, Орландо Гало, Брандон Агилера, Хефферсон Бренес, Ариэль Ласситер, Манфред Угальде, Альваро Самора.

Трансляция матча Бразилия – Коста-Рика на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы.

Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Фанаты сборной Бразилии облили Ди Марию пивом: