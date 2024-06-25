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Месси объяснил, почему так много ходит пешком во время игр

Месси объяснил, почему так много ходит пешком во время игр
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Нападающий и капитан «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси объяснил свой подход к перемещениям по полю во время игр.

«Я слишком много хожу пешком? Я оцениваю расположение противников. Смотрю, где они стоят и куда бегут. В «Барселоне», например, мне всегда уделяли очень пристальное внимание. Поэтому я пытаюсь уйти от опеки, чтобы иметь возможность начать розыгрыш. Когда соперники атакуют, я тоже изучаю их расстановку», – приводит слова Месси AS, ссылаясь на интервью Clank.

Месси 37 лет. Он восемь раз выигрывал «Золотой мяч». Лионель выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с американским клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент, по данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость аргентинца оценивается в € 34 млн.

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