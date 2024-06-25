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Канте рассказал, как Мбаппе играет в защитной маске

Канте рассказал, как Мбаппе играет в защитной маске
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Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте высказался об игре нападающего Килиана Мбаппе в маске.

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«Я почти забыл, что на нём была маска. Он был хорош и решителен и помог нам выиграть нашу игру на тренировке. Мы все знаем его качества. Одна из обнадёживающих вещей заключается в том, что без него у нас было много моментов. С ним мы сможем работать более эффективно», — приводит слова Канте официальный сайт УЕФА.

Напомним, Мбаппе сломал нос во время встречи 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией, которая завершилась победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах.

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