Канте рассказал, как Мбаппе играет в защитной маске

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте высказался об игре нападающего Килиана Мбаппе в маске.

«Я почти забыл, что на нём была маска. Он был хорош и решителен и помог нам выиграть нашу игру на тренировке. Мы все знаем его качества. Одна из обнадёживающих вещей заключается в том, что без него у нас было много моментов. С ним мы сможем работать более эффективно», — приводит слова Канте официальный сайт УЕФА.

Напомним, Мбаппе сломал нос во время встречи 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией, которая завершилась победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: