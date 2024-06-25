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Саутгейт рассказал о мотивации сборной Англии перед матчем со Словенией на Евро-2024

Саутгейт рассказал о мотивации сборной Англии перед матчем со Словенией на Евро-2024
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о предстоящем матче со Словенией в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы – 2024. Матч состоится 25 июня в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги», начало – 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас огромная мотивация. Мы еще не играли так, как хотим, и у нас есть возможность выиграть группу. Это может быть очень важно. Наш уровень мотивации очень высок. никогда не сомневаюсь, особенно на завтрашний день», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

На данный момент сборная Англии занимает второе место, набрав четыре очка. Национальная команда Словении располагается на третьем месте, записав в свой актив два очка.

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