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Экс-директор «Чертаново» Ларин высказался о перспективах Юрия Горшкова в «Зените»

Экс-директор «Чертаново» Ларин высказался о перспективах Юрия Горшкова в «Зените»
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Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал переход защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в санкт-петербургский «Зенит».

«Юре будет непросто, но он сильный футболист. Думаю, у него будет игровая практика, и он в состоянии доказать, что российские футболисты могут быть сильнее бразильских. Юре понадобится какое-то время на адаптацию, а какое именно — будет зависеть от многих обстоятельств. Самое интересное, что первая игра «Зенита» с «Крыльями Советов» в Самаре — вот там и посмотрим», — приводит слова Ларина Metaratings.

Напомним, Юрию Горшкову 25 лет. В прошедшем сезоне он провёл за самарские «Крылья Советов» 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В октябре 2023 года Юрий дебютировал за сборную России в игре с Кенией (2:2). В 2024 году он отыграл 45 минут в матче с Сербией (4:0), где отметился ассистом, и провёл всю игру с Беларусью (4:0).

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