Модрич отреагировал на то, что стал самым возрастным автором гола в истории Евро

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич ответил на вопрос о своём историческом достижении. Игрок поразил ворота сборной Италии (1:1) в матче 3-го тура чемпионата Европы 2024 года, став самым возрастным автором гола в истории чемпионата Европы.

«Мой рекорд? Для меня это ничего не значит, ведь это не помогло команде. Грустная ночь», – приводит слова Модрича Madrid Xtra в соцсетях.

После трёх сыгранных туров сборная Испании набрала девять очков и возглавила группу B. Второе месте заняла Италия, имея в своём активе четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Хорватии с двумя очками. Турнирную таблицу квартета B замкнула сборная Албании, набравшая лишь одно очко.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.