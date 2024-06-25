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Модрич отреагировал на то, что стал самым возрастным автором гола в истории Евро

Модрич отреагировал на то, что стал самым возрастным автором гола в истории Евро
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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич ответил на вопрос о своём историческом достижении. Игрок поразил ворота сборной Италии (1:1) в матче 3-го тура чемпионата Европы 2024 года, став самым возрастным автором гола в истории чемпионата Европы.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
Италия
1:0 Модрич – 55'     1:1 Дзакканьи – 90+8'    

«Мой рекорд? Для меня это ничего не значит, ведь это не помогло команде. Грустная ночь», – приводит слова Модрича Madrid Xtra в соцсетях.

После трёх сыгранных туров сборная Испании набрала девять очков и возглавила группу B. Второе месте заняла Италия, имея в своём активе четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Хорватии с двумя очками. Турнирную таблицу квартета B замкнула сборная Албании, набравшая лишь одно очко.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

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