Экс-защитник «Сочи» Миладинович раскритиковал игру сборной Сербии на Евро-2024

Защитник казахстанского «Тобола» Иван Миладинович, выступавший в минувшем сезоне в составе «Сочи», высказался о перспективах сборной Сербии на чемпионате Европы 2024 года.

«Сербия не показывает тот уровень игры, который должны. Со Словенией парни всё же сохранили шанс пройти дальше, надеемся, что сможем обыграть Данию. Ответственность за это должен брать на себя тренер. У него действительно очень сильный подбор футболистов. Но на поле что-то идёт не так. Соответственно, все вопросы к нему. Может, это связано с мотивацией, может, с тактикой или атмосферой в команде», — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

Напомним, после двух туров группового этапа чемпионата Европы — 2024 сербская национальная команда набрала одно очко и на текущий момент занимает последнее, четвёртое место. Возглавляет группу С сборная Англии, у которой в активе четыре очка.