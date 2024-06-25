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Дешам резко ответил на критику игры сборной Франции на Евро-2024

Дешам резко ответил на критику игры сборной Франции на Евро-2024
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на критику игры национальной команды на чемпионате Европы 2024 года.

«Скучный стиль? Вы вольны писать и делать то, что хотите. Досадно лишь то, что мы не реализовали моменты, которые у нас были. В игре с Нидерландами мы контролировали ситуацию, создали пять-шесть моментов. Мы получили отличную поддержку на стадионе, ещё более десяти миллионов зрителей поддерживали нас у телевизора. Если им не нравится наша игра, они всегда могут переключить канал», – приводит слова Дешама Get French Football News.

Сегодня, 25 июня, французы проведут заключительный матч группового этапа Евро-2024 с Польшей.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

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