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Месси: готов был убить себя во время матча с Францией на ЧМ-2022

Месси: готов был убить себя во время матча с Францией на ЧМ-2022
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что очень самокритичен.

«Я всегда был очень самокритичен, думаю, я первый, кто знает, когда я поступаю правильно или неправильно. Во время игры я стараюсь никогда не выключаться. Часто я не принимаю участие в эпизоде, но не перестаю участвовать в игре и видеть, что произойдёт дальше. Пытаюсь поговорить сам с собой и не выключаться из игры.

Часто я злюсь сам на себя. Например, в матче чемпионата мира с Францией я хотел убить себя. Хоть потеря мяча была далеко от наших ворот, я потерял его, потому что хотел забить слишком много.

Когда я хотел сделать последний пас, мяч был далеко от меня, и его отобрали. Но да, в том матче я был самокритичен по отношению к себе, но пытался преодолеть себя и снова войти в контакт с мячом, чтобы вернуться в игру», — приводит слова Месси Infobae.

Сейчас Месси выступает за сборную Аргентины на Кубке Америки.

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