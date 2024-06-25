Кафанов: пока не видел ситуации, где Сафонов сыграл бы хуже Доннаруммы на Евро-2024

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о конкуренции российского голкипера Матвея Сафонова с Джанлуиджи Доннаруммой в «ПСЖ». Ранее парижане объявили, что подписали пятилетний контракт с Сафоновым.

«Думаю, что Матвею придется подождать момента, когда Доннарума ошибётся или по какой-то причине не сможет играть. Выйти в основном составе и игрой вытеснить его из основного состава. Хотя думаю, что Матвею перепадёт шанс уже в начале сезона сыграть в матчах Кубка Франции. Да, невольно сравниваешь, как бы Сафонов сыграл бы на месте Доннаруммы на Евро-2024. Пока не видел ситуации, где Сафонов сыграл бы хуже», — приводит слова Кафанова Metaratings.

На чемпионате Европы – 2024 Доннарумма принял участие в трёх матчах за сборную Италии, в которых пропустил два гола.

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