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Мануэль Нойер высказался о камбэке сборной Германии в матче со сборной Швейцарии

Мануэль Нойер высказался о камбэке сборной Германии в матче со сборной Швейцарии
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Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал ничью в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 со сборной Швейцарии.

Встреча завершилась со счётом 1:1. Германия сравняла на 90+2 минуте благодаря голу нападающего Никласа Фюллькруга.

«Никогда нельзя списывать команду со счетов, особенно нашу, и особенно с теми заменами, которые мы смогли сделать. Вышедшие на поле игроки были глотком свежего воздуха, и результат немного похож на победу. Швейцарцы хорошо сыграли, они всегда были плотными и прессинговали нас», — приводит слова Нойера Reuters.

По итогам группового этапа Германия заняла первое место с 7 очками. в 1/8 финала немецкая сборная сыграет со вторым место группы С.

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