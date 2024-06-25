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Хавбек сборной Украины подвергся хейту фанатов после разгрома от Румынии на Евро

Хавбек сборной Украины подвергся хейту фанатов после разгрома от Румынии на Евро
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Опорный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о критике болельщиков сборной Украины после погрома от Румынии на Евро-2024 (0:3).

«После Румынии не получал много хороших сообщений, это было понятно. Естественно, получал сообщения от семьи, друзей. Они меня поддержали. Но в то же время было много не очень приятных сообщений от болельщиков.

Честно говоря, это было правильное решение людей посылать такие сообщения, когда ты не дрался на поле, это нормально. Но всегда получаю хорошие сообщения от мамы и жены. Они меня очень поддерживают», – сказал Степаненко на пресс-конференции в Висбадене в преддверии матча с Бельгией.

Напомним, 26 июня Украина сыграет с Бельгией третий, решающий матч группового этапа.

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