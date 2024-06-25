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Сборная Шотландии в 12-й раз подряд не смогла выйти из группы крупного турнира

Сборная Шотландии в 12-й раз подряд не смогла выйти из группы крупного турнира
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23 июня сборная Шотландии проиграла сборной Венгрии в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы со счётом 0:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Венгрия
0:1 Чобот – 90+10'    

Таким образом, шотландцы заняли последнее место с 1 очком в группе А с Германией (7 очков), Швейцарией (5 очков) и Венгрией (3 очка).

Сборная Шотландии никогда в своей истории не выходила из группы на крупном турнире – провалили все 12 попыток (8 чемпионатов мира и 4 чемпионата Европы).

На стадии квалификации к Евро-2024 Шотландия заняла второе место в группе А с Испанией, Норвегией, Грузией и Кипром.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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