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Итальянец Калафьори, ярко прошедший оборону Хорватии в конце матча, дал первые комментарии

Итальянец Калафьори, ярко прошедший оборону Хорватии в конце матча, дал первые комментарии
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Защитник сборной Италии Риккардо Калафьори, отметившийся ярким проходом в концовке матча с Хорватией, прокомментировал исход данного матча и выход своей сборной в плей-офф Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
Италия
1:0 Модрич – 55'     1:1 Дзакканьи – 90+8'    

«Безумно счастлив. Пропущу следующий матч, но сейчас об этом не думаю. Считаю, что сыграли не так плохо, мы должны продолжать, отталкиваясь от того, что у нас получалось. У нас есть цель в голове. Мы не остановимся на выходе из группы. А я обязательно должен сыграть в 1/4!», — сказал футболист на интревью после игры.

Напомним, за Италия и Хорватия сыграли вничью, 1-1. Игра проходила в рамках третьего тура группового этапа. Итальянцам нужно было сравнивать счёт, чтобы выйти в плей-офф со второго места. На 90+8 минуте центральный защитник Калафьори протащил мяч до штрафной площади соперника и выдал голевой пас на Маттиа Дзакканьи, который точно пробил, поразив ворота соперника.

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