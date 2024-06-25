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Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 25 июня

Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 25 июня
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Сегодня, 25 июня, состоялся пятый игровой день Кубка Америки, который проходит в США. В рамках турнира было сыграно два матча в группе D между Колумбией и Парагваем, а также между Бразилией и Коста-Рикой.

Результаты Кубка Америки 25 июня:

  • Колумбия – Парагвай 2:1;
  • Бразилия — Коста-Рика 0:0.
Кубок Америки — 2024 . Группа D. 1-й тур
25 июня 2024, вторник. 01:00 МСК
Колумбия
Окончен
2 : 1
Парагвай
1:0 Муньос – 32'     2:0 Лерма – 42'     2:1 Энсисо – 69'    
Кубок Америки — 2024 . Группа D. 1-й тур
25 июня 2024, вторник. 04:00 МСК
Бразилия
Окончен
0 : 0
Коста-Рика

Таким образом, после 1-го тура Колумбия лидирует в группе с 3 очками. Второе место занимает Бразилия (1 очко), на третьем расположилась Коста-Рика (1 очко) и замыкает квартет Парагвай (0 очков).

Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.

Календарь Копа-2024
Турнирная таблица Копа-2024
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