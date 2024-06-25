Расписание матчей Евро-2024 на 25 июня
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Сегодня, 25 июня, состоится 12 игровой день чемпионата Европы — 2024. Он вместит в себя четыре матча: сначала свои игры проведут участники группы D, Нидерланды – Австрия, Франция – Польша. После матчи сыграют команды из группы С: Англия – Словения, Дания – Сербия.
Расписание Евро-2024 на 25 июня:
- Нидерланды — Австрия. 19:00 мск;
- Франция — Польша. 19:00 мск;
- Англия — Словения. 22:00 мск;
- Дания — Сербия. 22:00 мск.
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.
Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.
Комментарии
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