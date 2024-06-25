Нидерланды — Австрия: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 25 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Нидерландов и Австрии.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Трансляция матча Нидерланды – Австрия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Национальные команды Нидерландов и Австрии на Евро-2024 выступают в группе D с Францией и Польшей.

После двух матчей у Нидерландов 4 очка, а на счету Австрии 3 очка.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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