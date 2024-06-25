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Ярослав Ракицккий покинет «Шахтёр». Клуб отказался продлевать контракт игрока — источник

Ярослав Ракицккий покинет «Шахтёр». Клуб отказался продлевать контракт игрока — источник
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Журналист-блогер Игорь Бурбас сообщил, что руководство «Шахтёра» не планирует пролонгировать контракт с центральным защитником Ярославом Ракицким.

Многолетний лидер и экскапитан донецкого «Шахтёра» Ярослав Ракицкий не прибыл вместе с официальной делегацией «горняков» в Словению, где команда Марино Пушича будет проводить летнее учебно-тренировочное собрание.

По информации Игоря Бурбаса, дело в том, что оранжево-чёрные не будут продлевать соглашение с футболистом.

«Как сообщал я ещё месяц назад, клуб решил не продлевать с защитником контракт. По моей обновлённой информации, Ракицкий пока не собирается вешать бутсы на гвоздь и в поисках достойных вариантов продолжения карьеры», – написал Бурбас в телеграмм-канале BurBuzz.

Напомним, ранее Ракицкий выступал за «Зенит».

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