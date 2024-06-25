Опубликован рейтинг топ-10 лучших судей в истории футбола
Британские журналисты портала Give me Sport составили рейтинг из десяти самых авторитетных арбитров за всю историю футбола.
Среди десятки избранных оказалось сразу три англичанина. Два представителя Италия, в том числе знаменитый Пьерлуиджи Коллина, который и возглавил данный рейтинг, став по мнению издания самым авторитетным арбитром в истории футбола.
Также двумя арбитрами в табеле о рангах представлена и Венгрия.
Топ-10 лучших арбитров в истории по версии Givemesport
- Пьерлуиджи Коллина (Италия)
- Ховард Уэбб (Англия)
- Никола Риццоли (Италия)
- Маркус Мерк (Германия)
- Марк Клаттенбург (Англия)
- Ким Милтон Нильсен (Дания)
- Марк Хелси (Англия)
- Шандор Пуль (Венгрия)
- Виктор Кашшаи (Венгрия)
- Педро Проэнса (Португалия)
Материалы по теме
Комментарии