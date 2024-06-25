Опубликован рейтинг топ-10 лучших судей в истории футбола

Британские журналисты портала Give me Sport составили рейтинг из десяти самых авторитетных арбитров за всю историю футбола.

Среди десятки избранных оказалось сразу три англичанина. Два представителя Италия, в том числе знаменитый Пьерлуиджи Коллина, который и возглавил данный рейтинг, став по мнению издания самым авторитетным арбитром в истории футбола.

Также двумя арбитрами в табеле о рангах представлена ​​и Венгрия.

Топ-10 лучших арбитров в истории по версии Givemesport

Пьерлуиджи Коллина (Италия) Ховард Уэбб (Англия) Никола Риццоли (Италия) Маркус Мерк (Германия) Марк Клаттенбург (Англия) Ким Милтон Нильсен (Дания) Марк Хелси (Англия) Шандор Пуль (Венгрия) Виктор Кашшаи (Венгрия) Педро Проэнса (Португалия)