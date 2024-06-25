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«Максим неизбалованный». Первый тренер Глушенкова — о выплатах «Зенита» игроку

Сергей Пучков, первый тренер нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, прокомментировал слухи о миллиарде, который может получить игрок за срок действия контракта.

Ранее в СМИ появилась информация, что оклад 24-летнгео футболиста составит 240 млн рублей за сезон. Ещё по 50 млн Максим может получать в виде бонусов за чемпионства.

«У Глушенкова футбол всегда был на первом месте. Максим неизбалованный, поэтому есть больше шансов, что всё будет хорошо», — сказал Пучков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 11 млн.

В минувшем сезоне Глушенков сыграл 38 матчей, забил восемь мячей и отдал 21 голевую передачу.

Полностью интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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