Англия — Словения: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 25 июня, на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Словении.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Трансляцию матча Англия – Словения можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko.
Национальные команды Англии и Словении на Евро-2024 выступают в группе С с Данией и Сербией.
После двух матчей Англия набрала четыре очка, на счету Словении два очка.
Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.