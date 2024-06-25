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Англия — Словения: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Англия — Словения: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 25 июня, на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Словении.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Трансляцию матча Англия – Словения можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Национальные команды Англии и Словении на Евро-2024 выступают в группе С с Данией и Сербией.

После двух матчей Англия набрала четыре очка, на счету Словении два очка.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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