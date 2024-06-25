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Дания — Сербия: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Дания — Сербия: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 25 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Данией и Сербией.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Трансляцию матча Дания– Сербия можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Национальные команды Дании и Сербии на Евро-2024 выступают в группе С с Англией и Словенией.

После двух матчей Дания набрала 2 очка, на счету Сербии 1 очко.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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