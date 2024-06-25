Драма в матче Италии и Хорватии, Макдэвид — самый ценный игрок плей-офф. Главное к утру

Сборная Италии сыграла вничью со сборной Хорватии (1:1) в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы – 2024, забив гол на 90+8-й минуте матча, и вышла в 1/8 финала турнира, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал самым ценным хоккеистом Кубка Стэнли — 2024, полузащитник Хвича Кварацхелия согласовал условия личного контракта с «ПСЖ». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».