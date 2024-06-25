Драма в матче Италии и Хорватии, Макдэвид — самый ценный игрок плей-офф. Главное к утру
Сборная Италии сыграла вничью со сборной Хорватии (1:1) в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы – 2024, забив гол на 90+8-й минуте матча, и вышла в 1/8 финала турнира, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал самым ценным хоккеистом Кубка Стэнли — 2024, полузащитник Хвича Кварацхелия согласовал условия личного контракта с «ПСЖ». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Сборная Италии вырвала ничью в матче с Хорватией в 3-м туре группового этапа Евро-2024.
- Коннор Макдэвид стал самым ценным хоккеистом Кубка Стэнли — 2024.
- Кварацхелия согласовал условия личного контракта с «ПСЖ» — La Gazzetta dello Sport.
- «Флорида» обыграла в 7-м матче «Эдмонтон» и впервые в своей истории выиграла Кубок Стэнли.
- Стало известно, почему затянулось оформление сделки по переходу Фернандеша в «Зенит».
- Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов выиграли свой первый Кубок Стэнли в карьере.
- Месси объяснил, почему так много ходит пешком во время игр.
- Российские хоккеисты становятся обладателями Кубка Стэнли девятый сезон подряд.
- Сборная Испании обыграла Албанию в матче Евро-2024.
- Тарасенко — пятый россиянин, выигравший Кубок Стэнли с разными клубами.
- Бразилия не смогла обыграть Коста-Рику на старте Кубка Америки — 2024.
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