ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Австрия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый тренер Глушенкова: Максу нужно расти, переход в «Зенит» — шаг вперёд

Первый тренер Глушенкова: Максу нужно расти, переход в «Зенит» — шаг вперёд
Аудио-версия:
Комментарии

Сергей Пучков, первый тренер нападающего Максима Глушенкова, оценил его переход в «Зенит».

«Думаю, что переход Глушенкова в «Зенит» — шаг вперёд. Глушенков хорошо показывает себя, поэтому стоит того. В связи с тем, что он показал в прошедшем сезоне в «Локомотиве», это говорит о том, что ему нужно расти дальше. Я это знаю и вижу. Другое дело – как будет проходить конкуренция с иностранными футболистами в «Зените». Он бросил вызов, но он уже зрелый, ему будет скоро 25 лет. Я его знаю и в этом году встречался, поэтому он настроен по-боевому. Здоровье позволяет, тем более он прошёл медкомиссию», — сказал Пучков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 11 млн.

В минувшем сезоне Глушенков сыграл 38 матчей, забил восемь мячей и отдал 21 голевую передачу.

Полностью интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Материалы по теме
Экс-игрок «Локомотива» Корчагин — о Глушенкове: «Зениту» очень тяжело отказать

Самые титулованные футбольные клубы России

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android