Первый тренер Глушенкова: Максу нужно расти, переход в «Зенит» — шаг вперёд

Сергей Пучков, первый тренер нападающего Максима Глушенкова, оценил его переход в «Зенит».

«Думаю, что переход Глушенкова в «Зенит» — шаг вперёд. Глушенков хорошо показывает себя, поэтому стоит того. В связи с тем, что он показал в прошедшем сезоне в «Локомотиве», это говорит о том, что ему нужно расти дальше. Я это знаю и вижу. Другое дело – как будет проходить конкуренция с иностранными футболистами в «Зените». Он бросил вызов, но он уже зрелый, ему будет скоро 25 лет. Я его знаю и в этом году встречался, поэтому он настроен по-боевому. Здоровье позволяет, тем более он прошёл медкомиссию», — сказал Пучков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 11 млн.

В минувшем сезоне Глушенков сыграл 38 матчей, забил восемь мячей и отдал 21 голевую передачу.

Полностью интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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