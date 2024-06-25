Первый тренер Глушенкова рассказал, почему футболист не заиграл в «Спартаке»

Сергей Пучков, первый тренер нападающего Максима Глушенкова, высказался о периоде 24-летнего футболиста в московском «Спартаке».

«Глушенков попал на тот период, когда «Спартаку» исполнялось 100 лет, был иностранный тренер и легионеры. А он ещё только начинал, был молодой, поэтому, мне кажется, что было не до него. Его нужно было вскармливать и давать больше игрового времени. У тренера не было задачи, как протолкнуть Макса в состав, чтобы он развивался. У него были другие задачи: любым способом взять чемпионство, потому что клубу исполнялось 100 лет», — сказал Пучков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Глушенков выступал за «Спартак» с января 2019 по февраль 2020 и с июля 2020 по февраль 2021. За красно-белые нападающий сыграл 11 матчей, но результативными действиями не отметился.

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