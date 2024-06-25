«Убивают мечту поколения». Ротань — о нежелании клубов Украины отпускать игроков на ОИ

Главный тренер молодёжной сборной Украины (U23) Руслан Ротань возмущён поведением «Шахтёра», киевского «Динамо» и других клубов УПЛ, тренеры и руководство которых не хотят отпускать своих игроков для участия на Олимпийских играх в Париже.

«Очень переживаем, что на наших глазах убивают мечту целого поколения футболистов. И болельщиков. Год назад мы не просто поехали на молодёжный Евро, а попали там в квартет лучших команд континента и впервые в истории нашей страны добыли в борьбе право сыграть на Олимпиаде.

Теперь мы просто вырываем у клубов каждого из них, чтобы достойно представить страну. Каждый день тренерам олимпийской сборной звонят по телефону и пишут футболисты. Они ожидают приятных новостей, но мы пока не можем им ничего ответить – клубы просто не дают официальных подтверждений», – приводит слова Ротаня Footboom.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.