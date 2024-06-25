Франция — Польша: статистика личных встреч, история противостояний

Сегодня, 25 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Польши. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Национальные команды Франции и Польши на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Австрией. После двух матчей у Франции четыре очка, Польша очков не набрала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Польши и Франции.

— Всего матчей: 17.

— Побед Франции: 9.

— Побед Польши: 3.

— Ничьих: 5.

— Разница мячей: 30-17 в пользу Франции.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.