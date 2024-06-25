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Круговой: смотрел матчи ЦСКА. Нужно было понимать, кому можно отдавать пас, а кому нельзя

Круговой: смотрел матчи ЦСКА. Нужно было понимать, кому можно отдавать пас, а кому нельзя
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Защитник московского ЦСКА Данил Круговой рассказал, что следил за выступлениями армейцев, находясь в «Зените».

«Следил ли за командой после подписания контракта? Конечно, следил. Все ролики на YouTube пересмотрел, лайки везде поставил, комментарии везде оставил (смеётся). Если честно, общался и с Ваней (Обляковым) и с Дивеем (Игорем Дивеевым), поддерживал их, потому что знал, что я уже как игрок ЦСКА и нужно вливаться в коллектив.

Просматривал матчи, с «Зенитом» особенно, так как мне нужно было понимать, во что играет команда — где можно подстроиться, кому можно отдать, кому нельзя (смеётся)», — сказал Круговой в интервью на YouTube-канале армейцев.

Напомним, в январе этого года 26-летний Данил Круговой подписал контракт с московским ЦСКА, после чего был переведён из главной команды «Зенита» в «Зенит-2». В прошедшем сезоне РПЛ крайний защитник провёл 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.

18 июня футболист прибыл в расположение ЦСКА, который проводит летнюю подготовку к следующему сезону РПЛ.

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