ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Австрия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый тренер Глушенкова предположил, какие трудности могут ожидать игрока в «Зените»

Первый тренер Глушенкова предположил, какие трудности могут ожидать игрока в «Зените»
Аудио-версия:
Комментарии

Сергей Пучков, первый тренер новоиспечённого нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, предположил, какие трудности могут ожидать игрока в клубе и Санкт-Петербурга.

Но сейчас в «Зените» у него будет трудный этап, так как непонятно, какие будут взаимоотношения с партнёрами. Больше зависит от того, как его подведёт тренер. Вот в «Спартаке» не получилось, там категория игроков была другая. Сейчас же у него больше опыта и он взрослей, поэтому, надеюсь, что у него всё получится. Но теперь придётся болеть за «Зенит», — сказал Пучков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 11 млн.

Материалы по теме
Первый тренер Глушенкова рассказал, почему футболист не заиграл в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android