Первый тренер Глушенкова предположил, какие трудности могут ожидать игрока в «Зените»

Сергей Пучков, первый тренер новоиспечённого нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, предположил, какие трудности могут ожидать игрока в клубе и Санкт-Петербурга.

Но сейчас в «Зените» у него будет трудный этап, так как непонятно, какие будут взаимоотношения с партнёрами. Больше зависит от того, как его подведёт тренер. Вот в «Спартаке» не получилось, там категория игроков была другая. Сейчас же у него больше опыта и он взрослей, поэтому, надеюсь, что у него всё получится. Но теперь придётся болеть за «Зенит», — сказал Пучков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 11 млн.