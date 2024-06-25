Тренер сборной Хорватии Далич — о Евро-2024: ну вот и он — не наш турнир

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал ничейный результат в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Италией. Напомним, Хорватия пропустила гол на восьмой добавленной минуте.

«Последняя минута с Албанией, последняя минута сегодня. Я могу только поздравить ребят с борьбой, готовностью, самопожертвованием, которые они продемонстрировали. Ну вот и он — не наш турнир.

Хорватия была хороша, особенно в первом тайме. Мы не пропустили ни одного гола, чего нам не удалось сделать в матчах с Испанией и Албанией. Я могу только поздравить ребят с отличной игрой.

Мы не реализовали два пенальти, пропустили два гола в добавленное время, вот что это такое. Теоретические шансы на выход в плей-офф? Ну, мы не можем на это повлиять, ситуация была в наших руках. Спасибо людям, которые болели за нас, мне жаль их, я разочарован из-за этого», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.