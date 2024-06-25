Хорватия во второй раз в своей истории не одержала ни одной победы на групповом этапе Евро

Сборная Хорватии во второй раз в своей истории не сумела одержать ни одной победы на групповом этапе чемпионата Европы. Ранее такое случалось в 2004 году, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Напомним, накануне, 24 июня, состоялся матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Италии и Хорватии. Игра проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра матча выступил Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток раздался в 22:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 1:1. По итогам трёх туров группового этапа Евро-2024 Италия набрала четыре очка и заняла второе место в таблице, выйдя в плей-офф. Хорваты с двумя очками стали третьими в квартете B.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.