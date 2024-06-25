ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Сербия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виллиан Жозе перешёл в «Спартак» — журналист ESPN

Виллиан Жозе перешёл в «Спартак» — журналист ESPN
Комментарии

Московский «Спартак» подписал 32-летнего бразильского нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе, информирует журналист ESPN Виктор Моралес.

Ранее в СМИ появилась информация, что московский «Спартак» согласовал условия личного контракта с нападающим «Бетиса» Виллианом Жозе. Соглашение сторон якобы будет рассчитано на два года, а за переход бразильца российский клуб заплатит порядка € 1,5 млн.

В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

Материалы по теме
«Зенит» сметает рынок, а новичков РПЛ будет не узнать. Сколько событий в нашем чемпионате!
«Зенит» сметает рынок, а новичков РПЛ будет не узнать. Сколько событий в нашем чемпионате!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android