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Модрич: футбол — жестокий вид спорта, и, похоже, Хорватии просто не суждено пройти дальше

Модрич: футбол — жестокий вид спорта, и, похоже, Хорватии просто не суждено пройти дальше
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Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич поблагодарил болельщиков после упущенной победы в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Италией (1:1), а также высказался о шансах команды выйти в плей-офф турнира. Напомним, Хорватия пропустила гол на восьмой добавленной минуте.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
Италия
1:0 Модрич – 55'     1:1 Дзакканьи – 90+8'    

«Мы знали, что болельщики будут с нами, несмотря ни на что. Они всегда рядом, и мы благодарны им. Нам жаль, что не удалось выиграть, чтобы выйти в следующий раунд. В прошлый раз мы пропустили гол на 95-й минуте, сегодня — на 98-й. Футбол — жестокий вид спорта, и, похоже, нам просто не суждено это сделать (выйти в плей-офф)», — приводит слова Модрича пресс-служба УЕФА.

После трёх сыгранных туров сборная Испании набрала девять очков и возглавила группу B. Второе место заняла Италия, имея в своём активе четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Хорватии с двумя очками. Турнирную таблицу квартета B замкнула сборная Албании, набравшая лишь одно очко.

Календарь Евро-2024
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