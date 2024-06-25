Игрок ЦСКА Круговой: с первого дня влился в команду, проблем с адаптацией не должно быть

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался об отличиях в стане армейцев от его предыдущих команд, а также рассказал о своей адаптации в коллективе.

«Что в ЦСКА сразу бросилось в глаза? То, что здесь намного моложе команда, пацаны из молодёжки. Очень дружный коллектив, очень рад, что нахожусь здесь. Мне кажется, я с первого дня влился в команду и со всеми нахожу общий язык. Проблем с этим (общением) не будет и с адаптацией тоже не должно быть», — сказал Круговой в интервью на YouTube-канале армейцев.

Напомним, в январе этого года 26-летний Данил Круговой подписал контракт с московским ЦСКА, после чего был переведён из главной команды «Зенита» в «Зенит-2». В прошедшем сезоне РПЛ крайний защитник провёл 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.

18 июня футболист прибыл в расположение ЦСКА, который проводит летнюю подготовку к следующему сезону РПЛ.