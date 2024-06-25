Пучков: Глушенков приезжал в Смоленск и помогал с формой, мячиками и бутсами для детей

Сергей Пучков, первый тренер нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, рассказал о помощи своего воспитанника футболу в родном Смоленске.

«Раньше Глушенков был посвободнее, но сейчас реже приезжает в Смоленск. Тут его родители и это его родной город. Он приходил ко мне на тренировки, возился с ребятами, когда было свободное время. Было такое, что Макс помогал с формой, мячиками и бутсами для детей», — сказал Пучков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 11 млн.

В минувшем сезоне Глушенков сыграл 38 матчей, забил восемь мячей и отдал 21 голевую передачу.