Игрок сборной Нидерландов Рейндерс назвал имена футбольных кумиров своего детства

Полузащитник сборной Нидерландов Тейани Рейндерс рассказал о выборе 14-го номера в национальной команде, а также о том, какие футболисты были его кумирами в детстве.

«Футболка с 14-м номером в сборной, как была у Круиффа? Я действительно не могу сравнивать себя с Йоханом Круиффом. Он — легенда. Вряд ли кто-то сможет достичь такого уровня. Здорово, что я могу носить этот номер как в своём клубе, так и в сборной Нидерландов. Когда у меня появилась возможность взять его, выбор был не очень сложным.

Мои футбольные герои в детстве? Сначала Роналдиньо, а потом [Лионель] Месси и [Андрес] Иньеста. Я следил за «Барселоной» каждые выходные, а также когда они играли в Лиге чемпионов. Когда я был молод, я всегда был нападающим. Примерно в 13-14 лет я отошёл на второй план. С тех пор я всегда играл в полузащите. Я понял, что это значит для меня больше, чем быть нападающим», — приводит слова Рейндерса пресс-служба УЕФА.