Нагельсман: Фюллькруг может стать игроком старта, но он очень хорош в качестве суперзамены

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о конкуренции между нападающими Никласом Фюллькругом и Каем Хаверцом на место в стартовом составе национальной команды.

«Есть ли у Фюллькруга шансы стать основным форвардом после гола в ворота Швейцарии? Да, они есть. Но и у Кая (Хаверца) тоже. У Кая было три хороших момента, и ему не повезло, что он не забил, когда мяч, к сожалению, немного задел его плечо. Я думаю, он провёл хорошую игру.

Фюллькруг привёл аргументы, как в пользу того, чтобы продолжать использовать его в качестве запасного, потому что он снова хорошо вышел со скамейки и забил ещё один гол, так и в пользу того, чтобы выпустить его в старте. Это и хорошо, и плохо для него, что он очень хорош в качестве суперзамены. Подождём и посмотрим, с кем мы встретимся в раунде плей-офф», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

Напомним, на текущем Евро-2024 Фюллькруг стал автором двух забитых мячей, в том числе в ворота Швейцарии (1:1), принёсшего немцам ничью, а Хаверц отметился одним голом.