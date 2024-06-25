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Англия — Словения: статистика личных встреч, история противостояний

Англия — Словения: статистика личных встреч, история противостояний
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Сегодня, 25 июня, на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Словении. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию игры.

В преддверии матча Англия — Словения предлагаем ознакомиться со статистикой личных встреч этих соперников:

  • Всего матчей: 6
  • Побед Англии: 5
  • Побед Словении: 0
  • Ничьих: 1
  • Разница голов — 10:4 в пользу Англии

Национальные команды Англии и Словении на Евро-2024 выступают в группе С с Данией и Сербией. После двух матчей Англия набрала четыре очка, на счету Словении два очка.

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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