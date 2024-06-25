ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Сербия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА объявил об уходе Айссауи в «Шериф»

ЦСКА объявил об уходе Айссауи в «Шериф»
Комментарии

Пресс-служба московского ЦСКА официально объявила об уходе Сид Ахмеда Айссауи в молдавский «Шериф» на правах аренды с правом выкупа. Отмечается, что у армейцев будет возможность досрочно вернуть футболиста зимой.

«Футболист уходит в команду из Тирасполя за игровой практикой. «Шериф» в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Молдавии, поэтому в этом году выступит в Лиге Европы. Желаем Сид Ахмеду хорошей игры!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Напомним, ЦСКА объявил о трансфере Айссауи 20 февраля нынешнего года. Сумма сделки составила порядка € 250 тыс. 19-летний алжирский игрок так и не дебютировал в составе армейцев. Действующее соглашение игрока с российским клубом рассчитано до лета 2026 года.

Материалы по теме
Круговой: смотрел матчи ЦСКА. Нужно было понимать, кому можно отдавать пас, а кому нельзя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android