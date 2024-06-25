Первый тренер Глушенкова: из «Зенита» легче уехать в Европу

Сергей Пучков, первый тренер нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, высказался о возможном переходе своего воспитанника в европейский чемпионат.

«Не знаю ни о каких вариантах Глушенкова в Европе. Я думаю, что если он справится в «Зените» и будет играть на этом уровне, то оттуда легче уехать в Европу. Если он составит конкуренцию легионерам и покажет свой уровень, то тем более будет ясно, что у него есть шанс в Европе», — сказал Пучков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 11 млн.

В минувшем сезоне Глушенков сыграл 38 матчей, забил восемь мячей и отдал 21 голевую передачу.