Дания — Сербия: статистика личных встреч, история противостояний

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Сегодня, 25 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Дании и Сербии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В преддверии матча предлагаем ознакомиться с историей противостояний этих соперников:

Всего матчей: 3

Побед Дании: 3

Побед Сербии: 0

Ничьих: 0

Разница голов — 8:1 в пользу Дании

Национальные команды Дании и Сербии на Евро-2024 выступают в группе С с Англией и Словенией. После двух матчей Дания набрала два очка, на счету Сербии одно очко.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.