Дания — Сербия: статистика личных встреч, история противостояний

Сегодня, 25 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Дании и Сербии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В преддверии матча предлагаем ознакомиться с историей противостояний этих соперников:
- Всего матчей: 3
- Побед Дании: 3
- Побед Сербии: 0
- Ничьих: 0
- Разница голов — 8:1 в пользу Дании
Национальные команды Дании и Сербии на Евро-2024 выступают в группе С с Англией и Словенией. После двух матчей Дания набрала два очка, на счету Сербии одно очко.
Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.