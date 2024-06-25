Первый тренер Глушенкова рассказал о детстве футболиста в Смоленске

Сергей Пучков, первый тренер нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, рассказал о детстве футболиста в Смоленске.

«Глушенков начал заниматься у меня с пяти лет. Уже тогда было видно, что всё посвящается футболу. Он был сосредоточенный, спокойный и уравновешенный. Он как будто знал, что всегда будет с футболом и это его суть жизни. Он с малых лет спокойно ездил на все сборы и соревнования вдали от родителей. Он уже тогда показывал уровень, забивал и отличался от других своей левой ногой, спокойствием и уверенностью. У него не было капризов и требований, поэтому мне всегда было легко с ним. Он просто трудился и полностью уходил в футбол с горящими глазами.

У Глушенкова отец бывший профессиональный футболист, поэтому, кроме футбола, по-другому не могло и быть. Если Макс мог себе позволить какую-то расслабленность, то отец поправлял, он был строгим в этом плане. Отец многое сделал для того, чтобы у Макса было будущее. Как он без поддержки семьи мог уехать в академию в Москву? Всё было согласовано с родителями, которые помогали», — сказал Пучков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.