«Честно, это был блестящий удар». Нойер — о своём спасении после удара Джаки в матче Евро

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер высказался о своём сейве в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 со Швейцарией (1:1). Напомним, вратарь парировал опасный удар полузащитника Гранита Джаки при счёте 1:0 в пользу швейцарцев.

«В конце концов, счёт мог стать 2:0, и тогда было бы трудно отыграться. Удар был немного скрыт, потому что передо мной был защитник. Честно, это был блестящий удар. У него (Джаки) отличный удар, мы знаем это по международным матчам, а также по Бундеслиге. Он много раз забивал подобные голы. Было важно быть там», — приводит слова Нойера Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.