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«Честно, это был блестящий удар». Нойер — о своём спасении после удара Джаки в матче Евро

«Честно, это был блестящий удар». Нойер — о своём спасении после удара Джаки в матче Евро
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Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер высказался о своём сейве в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 со Швейцарией (1:1). Напомним, вратарь парировал опасный удар полузащитника Гранита Джаки при счёте 1:0 в пользу швейцарцев.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 1
Германия
1:0 Ндой – 28'     1:1 Фюллькруг – 90+2'    

«В конце концов, счёт мог стать 2:0, и тогда было бы трудно отыграться. Удар был немного скрыт, потому что передо мной был защитник. Честно, это был блестящий удар. У него (Джаки) отличный удар, мы знаем это по международным матчам, а также по Бундеслиге. Он много раз забивал подобные голы. Было важно быть там», — приводит слова Нойера Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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