«Менталитет!» Рюдигер постом в соцсетях отреагировал на ничью Германии со Швейцарией

Футболист сборной Германии Антонио Рюдигер отреагировал на ничью в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Швейцарии (1:1).

«Менталитет!!!» — написал Рюдигер в социальных сетях.

Напомним, матч между сборными Германии и Швейцарии состоялся в воскресенье, 23 июня. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато (Италия). Матч закончился со счётом 1:1. Германия, таким образом, стала победителем группы A, набрав семь очков.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.