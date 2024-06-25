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Шансы Нидерландов на выход в 1/8 финала Евро-2024: расклады

Шансы Нидерландов на выход в 1/8 финала Евро-2024: расклады
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Сегодня, 25 июня, сборная Нидерландов проведёт свой заключительный матч на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Австрии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине Германия. В качестве главного арбитра матча выступит Иван Кружляк (Словакия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Трансляция матча Нидерланды – Австрия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

«Чемпионат» предлагает ознакомится с раскладами, при которых сборная Нидерландов выйдет в 1/8 финала турнира.

По состоянию на сегодняшний день нидерландцы занимают первое место в группе D, набрав четыре очка. Отметим, что столько же очков в активе сборной Франции. Для выхода в плей-офф турнира Нидерландам нужно набрать хотя бы одно очко в игре с австрийцами. В случае поражения и победы французов в параллельной игре «оранжевые» всё ещё будут иметь хорошие шансы на выход из группы с третьего места.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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