Шансы Нидерландов на выход в 1/8 финала Евро-2024: расклады

Сегодня, 25 июня, сборная Нидерландов проведёт свой заключительный матч на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Австрии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине Германия. В качестве главного арбитра матча выступит Иван Кружляк (Словакия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» предлагает ознакомится с раскладами, при которых сборная Нидерландов выйдет в 1/8 финала турнира.

По состоянию на сегодняшний день нидерландцы занимают первое место в группе D, набрав четыре очка. Отметим, что столько же очков в активе сборной Франции. Для выхода в плей-офф турнира Нидерландам нужно набрать хотя бы одно очко в игре с австрийцами. В случае поражения и победы французов в параллельной игре «оранжевые» всё ещё будут иметь хорошие шансы на выход из группы с третьего места.