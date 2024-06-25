Шансы сборной Англии на выход в 1/8 финала Евро-2024 с первого места: расклады

Сегодня, 25 июня, на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Словении. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию игры.

«Чемпионат» предлагает ознакомится с раскладами, при которых сборная Англия выйдет в 1/8 финала турнира с первого места в своей группе.

По состоянию на сегодняшний день англичане занимают первое место в группе С, набрав четыре очка. Этого хватит для попадания в 1/8 финала даже с третьего места. Если же Англия обыграет Словению, то гарантирует себе первое место в группе. В случае ничьей англичане точно не опустятся ниже второй строчки.