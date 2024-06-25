Первый тренер Глушенкова объяснил, почему футболист не может заиграть в сборной России

Сергей Пучков, первый тренер нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, высказался о выступлениях своего воспитанника за сборную России.

«Когда его вызывали в сборную в первый раз, у него была травма. Я считаю, что всё связано со здоровьем на фоне травм или усталости. Тем более это товарищеские матчи, а не турнир. Поэтому не стали им рисковать», — сказал Пучков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 11 млн.

В минувшем сезоне Глушенков сыграл 38 матчей, забил восемь мячей и отдал 21 голевую передачу.